Теракт в колонии Оленовки: следователи назвали оружие, из которого ударил враг

Дело расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.

Взрыв в исправительной колонии Оленовки Донецкой области в 2022 году, где оккупанты удерживали украинских военнопленных, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

Такой вывод получило следствие по итогам комплексной экспертизы оружия, следов и обстоятельств его использования. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответе на официальный запрос "Суспильне Донбасс".

Так, в ответе на запрос указано, что следователи СБУ провели досудебное расследование, а в Офисе генпрокурора – процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели и получению ранений в результате взрыва 28-29 июля 2022 года людьми, которые содержались на территории бывшей исправительной колонии №120 в Оленовке.

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Предварительное дело квалифицируется по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса – это нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.

В Офисе генпрокурора сообщили, что было назначено 57 судебно-медицинских экспертиз, чтобы выяснить причины гибели людей. Из них 16 еще устанавливают. Кроме того, были опрошены 13 освобожденных украинских военнопленных, которых оккупанты удерживали в одном из помещений Оленовской колонии.

Что известно о теракте в Оленовке 2022 года

На территории бывшей колонии в Оленовке, где российские захватчики удерживали украинских военнопленных, в ночь на 29 июля 2022 года прогремел взрыв. В результате там погибли около 50 человек, еще 130 были ранены.

Россияне традиционно взялись обвинять в атаке Украину, утверждая, будто бы ВСУ нанесли удар из системы HIMARS. Однако в Офисе генпрокурора называли причиной взрыва российское термобарическое оружие.

В октябре 2022 года в СБУ информировали, что для удара по бараку колонии враг применил термобарические реактивные гранаты "Шмель".

В недавно опубликованном расследовании журналистки Медийной инициативы по правам человека Марии Климик рассказывается, как после теракта в колонии Оленовки охрана заведения открыла огонь по тем, кто пытался выбраться из охваченного огнем барака.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Теракт в Оленовке! Охрана не помогала, а убивала!"

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