Теракт в Оленевке: ООН представила новый отчет с опровержением версии про HIMARS – подробности расследования

Специалисты в ООН предоставили новые детали расследования, однако не признали виновной РФ в теракте.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленевки. Выводы экспертов свидетельствуют о том, что степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размер остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS.

Об этом говорится в сообщении уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца со ссылкой на отчет ООН.

"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы", — добавили специалисты.

Новые детали расследования

В отчете ООН отмечено, что видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу. Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад.

В то же время уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что, несмотря на всю серьезность расследования и детальный отчет ООН, все же не признала вину России.

"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать. Однако почерк РФ уже знает весь мир. у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением», – сообщил Лубинец.

Напомним о показаниях защитника Мариуполя Александра Дидура, который 15 месяцев провел в российском плену. Он рассказал об условиях в плену и пытках, которые применяли к украинским военным, о теракте в Оленовке.

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