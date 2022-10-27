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Теракт в Оленовке: в СБУ рассказали, какое оружие использовали россияне

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Теракт в Оленовке: в СБУ рассказали, какое оружие использовали россияне

Фото: Associated Press

В настоящее время идет расследование по делу.

Для взрыва в одном из бараков исправительной колонии в Оленовке на территории временно захваченной Донбасса россияне применили термобарические реактивные гранаты "Джмиль".

Об этом в интервью "Интерфакс" рассказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

"Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным, там были использованы и так называемые "Джмели". Время пройдет, расставим точки над "и". Но уже давно и для нас, и для мирового сообщества понятно, что это было", — сообщил он.

По его словам, в настоящее время продолжается досудебное следствие. У правоохранителей есть серьезные доказательства, а также освобожденные из плена "азовцев" дают важные показания.

Теракт в Оленовке

Теракт в колонии №120 в Оленовке произошел в ночь на 29 июля. Москва пыталась переложить вину на Украину. Впрочем, международные эксперты доказали, что россияне применили термобарическое оружие. По приблизительным данным, жертвами взрыва стали полсотни, еще 130 человек получили ранения.

В октябре в Украину вернули тела 62 павших военнослужащих. Среди них были и бойцы из Оленовки.

В Офисе украинского президента уже долгое время требуют, чтобы Красный Крест отправил миссию в Оленовку. В организации свои действия объясняют тем, что не могут "насильно проникнуть" в колонию.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1413
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