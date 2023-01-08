Теракт в Оленовке: Подоляк назвал три причины, почему война продолжается

Михаил Подоляк, в частности, акцентировал внимание на странных решениях ООН касательно войны России против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк описал три причины, почему Россия все еще спокойно продолжает войну против Украины. В этот раз он, как пример, привел одни из последних решений ООН, которые не помогают закончить российскую агрессию, в частности о прекращении работы миссии ООН, расследовавшей взрыв в Оленовской колонии.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему война продолжается…"

1. Гутерреш расформировал миссию по расследованию убийства пленных в Оленовке…

2. Потому что РФ не дает миссии ООН гарантий безопасности и не позволяет заехать на место

3. РФ – член Совбеза ООН. Но Гутерреш не предлагает наказание РФ, вроде бы ничего не произошло…", — говорится в сообщении.

Напомним, Подоляк описал три составляющие для лишения России права вето в Совбезе ООН и последующего ее исключения из состава этого органа.

ООН распустила миссию, расследовавшую взрыв в Оленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов взрыва в Оленовской колонии 29 июля 2022 года, в результате которого погибли десятки украинских военных. О создании миссии было объявлено 3 августа по запросу правительств Украины и Российской Федерации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике решение ООН по роспуску комиссии по установлению фактов теракта в Оленовке. Лубинец отметил, что ООН должна был объяснить, что Россия не допустила миссию ООН на место теракта в Оленовке.

Все, что известно об обстреле колонии в Оленовке, читайте в материале ТСН.ua.

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