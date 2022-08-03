Теракт в Оленовке: списки погибших частично подтверждаются — экс-командир "Азова"

Личности части погибших военнопленных во время теракта в колонии оккупированной Оленовки удалось установить.

Об этом заявил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, передает "Суспильне".

"Есть частичные списки, которые (оккупанты. – Ред.) выложили публично, на данный момент они частично подтверждаются. Но также можно уже с уверенностью сказать, что они не полны", — сказал Жорин.

По его словам, полных подтвержденных списков погибших пока нет.

"Это чрезвычайно сложно для близких и родных, которые ждут возвращения домой. Которые прямо сейчас в таком подвешенном состоянии находятся. Но Россия не предоставляет никаких официальных списков", — отметил экс-командир "Азова".

Жорин также получил свидетельство о переводе части военных в другое здание, где впоследствии произошел взрыв. По его мнению, это подтверждение того, что взрыв был спланированным убийством.

"Мы знаем точно по показаниям из самой Оленовки, о том, что все кто находился в этом помещении, их туда перевели накануне, то есть специально для этого. Скорее всего, это помещение было подорвано заранее подготовленными средствами. Это не был "прилет" Сейчас даже по аэрокосмическим снимкам очень четко видно, что никаких следов "прилетов" и работы артиллерии на территории нет. По виду разрушения помещения, видно было, оно было взорвано изнутри", — рассказывает военный.

"Азовец" напомнил, что именно ООН и Международный комитет Красного Креста были гарантами здоровья и жизней военных, выходивших из "Азовстали".

"Но за все это время Красный Крест был исключительно один раз на территории Оленевки, в первый день когда выходили из Азовстали. Мы должны в прямом смысле, как страна, заставлять международные организации в чьи обязанности это входить — именно ООН и Красный Крест разбираться с этой ситуацией, добиваться и требовать от России попасть на место преступления. И очень важно не просто попасть на место преступления, но и получить возможность пообщаться со свидетелями, которые были в этом помещении и выжившими", — добавил он.

Ранее в разведке заявили, что оснований доверять опубликованным россиянами спискам погибших и раненых в Оленовке нет.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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