Теракт в Оленивке: в "Азове" рассказали, о скольких погибших военных сейчас известно

Погибших может быть больше.

В результате теракта в Оленовке погиб минимум 41 украинский военнослужащий. Информация уточняется.

Об этом во время пресс-конференции 6 октября сообщил начальник штаба полка "Азов", майор Богдан Кротевич.

Он уточнил, что согласно данным, которые обнародовала Российская Федерация, в Оленовке погибли 53-54 человека.

После опроса, проведенного "Азовом", стало известно, что погиб 41 военнослужащий. Однако он не завершено, и погибших может быть больше.

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"Сначала опирались на информацию РФ. Но сейчас приехали люди, которые это видели своими глазами", — добавил исполняющий обязанности командира полка "Азов" Никита Надточий.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

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