Теракт в Оленовке: в Украине отреагировали на решение ООН по роспуску комиссии, которая должна расследовать трагедию

ООН отнеслась нейтрально к трагедии.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике решение ООН по роспуску комиссии по установлению фактов теракта в Оленовке, во время которого погибли десятки украинских военных.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Еще раз, на мой взгляд, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, на мой взгляд, если принято такое решение, то какую работу сделайте", — подчеркнул Лубинец.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что ООН должна объяснить, что Россия не допустила миссию ООН на место теракта в Оленовке.
Теракт в Оленовке: что известно
В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских.
В результате спланированного теракта погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применило РФ. Государство-агрессор до сих пор не пропускает в Еленовку ни одну международную миссию.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов взрыва в Оленовской колонии.
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