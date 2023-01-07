Теракт в Оленовке: в Украине отреагировали на решение ООН по роспуску комиссии, которая должна расследовать трагедию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике решение ООН по роспуску комиссии по установлению фактов теракта в Оленовке, во время которого погибли десятки украинских военных.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Еще раз, на мой взгляд, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, на мой взгляд, если принято такое решение, то какую работу сделайте", — подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что ООН должна объяснить, что Россия не допустила миссию ООН на место теракта в Оленовке.

Теракт в Оленовке: что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских.

В результате спланированного теракта погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применило РФ. Государство-агрессор до сих пор не пропускает в Еленовку ни одну международную миссию.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов взрыва в Оленовской колонии.

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