"Теракт – это запуск ракет из Беларуси по Украине" — Подоляк об обвинении Лукашенко в подрыве самолета А-50

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя упреки белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи, заявил, что "нужно определиться с дефинациями" и напомнил, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

По его словам, подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ПКС РФ в белорусских Мачулищах – это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт. Совершили его не вымышленные "диверсанты", как привиделось Лукашенко, а белорусские партизаны.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по городам. Диверсии – когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", — написал Подоляк.

Напомним, 7 марта Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" с повреждением А-50, мол, спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Как утверждает диктатор Беларуси, "террорист украинских спецслужб" родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, а еще, по словам Лукашенко, у него есть родня в Австрии.

Кроме того, Лукашенко в истерике обозвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" и бросил ему вызов.

Как сообщалось, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский разведывательный самолет А-50.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната – это хорошая новость для Украины. Этот самолет координировал ракетные удары по территории Украины. А военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, что повреждение самолета А-50 осложнит оккупантам планирование ракетных ударов по Украине.

Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко вроде бы нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

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