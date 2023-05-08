Теракты на территории РФ не станут исключением: чего ожидать от Кремля 9 мая – анализ Мусиенко

Центр национального сопротивления Украины несколько дней назад предупредил, что Россия готовит на северной границе Украины провокации с переодеванием в форму сил обороны Украины. Это необходимо оккупантам для мобилизации своего общества и введения мирового сообщества в заблуждение.

В частности, РФ может совершить террористические акты на территории России с имитацией захвата заложников.

Удары по Кремлю – это тоже провокация, отметил в эфире телеканала FREEDOM руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко: “Цели и мотивы те же – поднять массы в России, продемонстрировать, что все под угрозой и у ворот уже НАТО, везде враги, необходимо консолидироваться, мобилизоваться и тому подобное”.

Нарративы у Путина и его сторонников не меняются. “Я не увидел больших патриотических порывов, за исключением тех лиц, которые систематически требуют того же, а именно все больше ракетных ударов по территории Украины, уничтожения. Но, тем не менее, это уже происходит в некоторых уголках России», — подчеркнул эксперт.

По его словам, все это свидетельствует о двух аспектах: «Первый — сознательно делается фактически лично по решению Путина. Мотив – повод эскалации. Я почти не сомневаюсь, что если Путин все-таки где-нибудь выступит, он скажет об эскалации, возможности применения тактического ядерного оружия, снова начнет угрожать. То есть ядерный террор и шантаж мы снова услышим”.

Второй аспект — то, что внутри России начинает действовать фронда среди силовиков и военных, рассказал Александр Мусиенко: «Фронда имеет цели и мотивацию готовить основу для того, чтобы отстранить от власти российского президента и провести тихий «дворцовый переворот». Но в любом случае мы видим, что сейчас происходит в России и что эти события имеют тенденцию только к нарастанию, я имею в виду взрывы, пожары, обстрелы”.

То есть в целом можно заключить, что, с одной стороны, и российские спецслужбы, и российские власти не могут гарантировать полноценную безопасность и правопорядок в России, подчеркнул эксперт.

Российские шпионские сети распространяются по кранам ЕС. По известной мне информации, усилились провокации российских спецслужб и российских шпионских сетей в странах ЕС. Недаром страны северной Европы усилили патрулирование Балтийского моря, потому что есть угрозы провокаций, терактов и диверсий против различных инфраструктурных объектов ЕС», – прокомментировал Александр Мусиенко.

Это все происходит на самом деле. “Несмотря на то, что европейская дипломатия довольно серьезно прошлась и выслала много людей, которые под прикрытием дипломатов фактически проводили там подрывную деятельность и организовывали шпионские сети, мы видим, что они снова поднимают головы и пытаются действовать там. То есть, провокации уже не только здесь против Украины, где они ведут войну, а уже перешли и на территорию РФ”, — прокомментировал эксперт.

Россия не остановится даже перед террористическими актами даже на своей территории, обвиняя в этом Украину, считает Александр Мусиенко: Мы это видим постоянно. Что бы ни произошло в России, они спешат сообщить, что в этом виновата Украина. Но сейчас к Украине прибавилось и НАТО. Даже инсценируя удар дронами по Кремлю, они сначала обвинили Украину, но потом сказали, что это произошло по приказу из Соединенных Штатов».

Российская пропаганда во всем обязательно винит Украину. “Но понятно, что у этих обвинений нет никакой доказательной базы, но есть информационно-пропагандистская составляющая. Она гораздо важнее, чем то, что действительно можно доказать. Поэтому действительно они могут проводить теракты на своей территории”, — подытожил эксперт.

Напомним, в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в московском Кремле прогремели два мощных взрыва. Россия традиционно обвинила в инциденте Украину.

Читайте также: