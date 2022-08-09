Терехов прокомментировал ночную атаку на Харьков: раздалась серия взрывов

Обстрел страны-агрессорки России произошел около 02:10. Тогда раздалась серия взрывов. Их было не менее четырех.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, по состоянию на утро спасатели смогли выявить всего два последствия ночных прилетов. Один взрыв произошел в Индустриальном районе, а другой – в районе Окружной.

В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждены электросопротивления и трамвайные рельсы. "Прилет" в районе Окружной зафиксировали рядом с двухэтажным строением. Она не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре, подчеркнул Терехов. Осколками поврежден фасад, частично – крыша, а также выбиты окна.

Информации о том, что кто-то пострадал, нет, — подчеркнул городской голова.

К слову, воздушную тревогу в Харькове, во время которой слышны взрывы, объявили в 02:09. Ее упразднили в 02:51.

Как сообщалось, в ночь на 9 августа российская армия трижды обстреляла Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты выпустили по городу 120 реактивных снарядов из "Градов". В результате были повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, административные помещения и автомобили.

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