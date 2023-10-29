Терехов сообщил, сколько уничтожено коммунальных автобусов в Харькове во время российских обстрелов

В ходе обстрелов было уничтожено, в частности, 70% коммунальных автобусов.

Россияне существенно повредили транспорту инфраструктуру Харькова. В ходе ракетных ударов было уничтожено 70% коммунальных автобусов, 50% трамваев и более 25% троллейбусов, повреждено 35 километров контактной сети и почти половина всех дорог города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Но, несмотря на огромные потери и убытки, даже в худшие времена в течение последних полутора лет движение в городе не останавливалось ни на мгновение — общественный транспорт курсировал, а разбитые дороги ремонтировались", — добавил мэр.

Напомним, терминал "Новой почты" был разрушен во время ракетного удара России под Харьковом. РФ убила шестерых мирных людей.

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