Тероборона держит строй на подступах к Киеву: оттесняют врага и устойчиво удерживают рубежи

Бойцы признаются, что сюрпризов для незваных гостей в случае их продвижения не будут жалеть.

Тероборона держит строй в горячих точках на подступах к столице.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает ТСН.

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Свой меткий выстрел из переносного комплекса NLAW боец с позывным "Художник" будет помнить долго. Заметив вражеский российский танк 19-летний защитник не растерялся, а умело направил противотанковую ракету прямо в оккупационный панцерник.

Ценитель рок-музыки "Художник" как творческая единица одного из подразделения обрисовывает все, что попадается под руку – от каски до стрелкового оружия. На гранате РПГ-7 тоже указал, для кого предназначен боеприпас.

На подступах к столице несут стражу преимущественно бойцы терробороны. Сюрпризов для непрошеных гостей в случае их продвижения не будут жалеть.

"Есть у нас и противотанковые средства, есть у нас и установки NLAW. Люди настолько мотивированы, что в считанные минуты учатся пользоваться любой техникой. На подступах к нашему городу везде по всем улицам расставлены эти установки", — рассказывает командир батальона ТРО Киевской области с позывным "Торнадо".

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Среди добровольцев большинство сейчас имеют опыт боевых действий на Востоке. Боец с позывным "Малыш" имеет четырех детей. В окопах здесь, чтобы оградить их от российских оккупантов.

"У меня две девочки и двое мальчиков. Надо же кому-то их защищать. Враг наступает, нужно держать оборону", — говорит мужчина.

"Мы готовы к этому 8 лет. Нашу Украину хорошо укрепляет сила воли", – признается другой боец.

В прошлом контрактник "Посильный" свою семью последний раз видел в первый день полномасштабной войны. В настоящее время он держит оборону на подступах к столице, в то время как родители который день без света, тепла и связи и под прицелом российских оккупантов.

"Родители находятся на оккупированной территории. Ощущение такое, будто бы что-то может произойти и больше не увижу их, или еще что-то, но стараешься не падать духом, держать себя в кулаках", – говорит он.

Как тероборона держит строй в горячих точках на подступах к столице

Выявить российских военных на подступах к позициям бойцам удается умело. В случае окончания боеприпасов имеют наготове страховочные известные "Бандеровские смузи". Уверяют – через их линию обороны враг не пролезет. Мотивации охранять рубежи на подступах к столице у каждого более чем достаточно.

"Наконец-то вся нация поняла, что идет война. А почему поняла — потому что наши дети оказались в подвалах, потому что боятся обстрела. И это мы москалям никогда не простим. Надо воевать до тех пор, пока мы не освободим нашу землю. Иначе не будет Украины", – резюмировал боец ТРО с позывным "Фриц".

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