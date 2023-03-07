Терроборону Белгорода отправили на штурм позиций ВСУ: они жалуются на большие потери

Россияне говорят, что готовы убивать украинцев, но требуют лучше их подготовить.

Участники территориальной обороны Белгородской области РФ были брошены на штурм позиций ВСУ. Они жалуются, что ими командуют боевики "ДНР", из-за чего у россиян большие потери.

Видео распространил российский телеграмм-канал "Осторожно, новости".

Члены терробороны Белгорода посетовали, что им обещали, что они будут служить в своем регионе. Однако 1 марта их посадили в автобусы и увезли на территорию оккупированной Донецкой области. Там россиян отдали в подчинение террористов "ДНР", погнавших их на штурм позиций ВСУ.

В то же время россияне заявляют, что они готовы убивать украинцев, однако жалуются, что их не подготовили к этому, не предоставили вооружение и даже карты. Поэтому оккупанты говорят о больших потерях в их подразделении и добавляют, что средний возраст терробороновцев — 40 лет.

Напомним, в декабре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в их области создают терроборону. Он заявлял, что в терроборону набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин. Об этом у Гладкова якобы попросили сами жители приграничного с Украиной региона.

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