"Терпимся, боремся": несмотря на жесткие графики отключения света, львовяне не падают духом

Несмотря на жесткие графики отключения света, львовяне не падают духом. На Львовщине вводятся новые графики отключений — свет будут выключать на восемь часов, на четыре — будут заживлять потребителей и снова будут выключать. Такое решение в облэнерго приняли из-за дефицита мощностей и многих жалоб потребителей. Некоторые жалуются, что света не видят чуть ли не сутки, говорится в ТСН.

Под отключение подпадают и некие объекты критической инфраструктуры. Чтобы стабилизировать систему, придется выключать электричество в котельных, станциях связи и в поликлиниках. Подпадают от отключения и крупные предприятия, их будут предупреждать сообщениями через полчаса, чтобы успевали завершать технологические процессы.

Все потому, что мощностей в энергосистеме не хватает. "Львовобелэнерго" надеется, что новые графики помогут. Свет будут выключать на восемь часов, затем будут давать на 4, а затем снова будут выключаться.

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Люди прибегают к альтернативным методам питания – одна из семей показала ТСН инвертор, работающий на аккумуляторах. Во время съемок электроэнергию отключили, но в квартире было светло и тепло благодаря прибору. “Поскольку у меня ребенку пол года, то пришлось как-то решать этот вопрос. Мы поставили так называемый UPS, к нему подключили несколько аккумуляторов, нам хватает этой энергии на 8 часов. Это минимальный расход — подогрев квартиры, чтобы было тепло и минимальные лампочки”, — рассказывает владелица приобретения Лилия.

Также спасают генераторы, кто может позволить тот ставить — кафе, супермаркеты или частные помещения. У кого из жителей Львова есть возможность выехать в деревню к родным — планирует туда, но уже при очень сложной ситуации. Там у большинства есть печки, буржуйки и камины.

Так что львовяне не паникуют и говорят, что готовы к длительным обесточениям. “Дома есть автомобильный аккумулятор, свет заживлен. А на работе – генератор. Может, еще лет 20 назад не было таких энергосберегающих технологий, а сейчас с этим проблем нет, каждый может сам себя обеспечить”, — говорят львовяне.

"Я могу уехать с семьей, но ребята, которые нас защищают – им гораздо труднее, терпим, боремся", — добавляют опрошенные ТСН прохожие.

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