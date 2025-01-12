Территорию Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

На всей территории Украины днем 12 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", – говорится в сообщении ПСУ.

Также отмечается риск пуска "Орешника". По данным мониторов, есть угроза дальней баллистики из Тамбовской области для всей Украины.

Напомним, утром 12 января в Киеве и в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе баллистики.

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