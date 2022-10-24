"Террор дронами может быть еще долго": Буданов рассказал, сколько ракет и "шахедов" есть в России

Российская армия еще долго может терроризировать украинцев дронами-камикадзе "Shahed-136". А вот запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

По словам Буданова, россияне начали атаковать Украину иранскими дронами-камиадзе из-за нехватки ракет и из-за их невысокой эффективности и точности.

"Террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго. А вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны. Что касается "Искандеров" – это около 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр- НК" – это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас – Ред.), — пояснил Буданов.

Глава ГУР Минобороны подчеркнул, что говорить, сколько у РФ еще осталось иранских дронов, не совсем корректно, потому что они постоянно их заказывают. Сейчас, по его данным, оккупанты атакуют мирные города дронами уже со второй партии.

"По состоянию на 22 октября они применили около 330 "шахедов". Из них, насколько я помню, 222 были сбиты. Другие в той или иной степени дошли до своих целей — не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30 % дронов доходят до целей. Одноразовая поставка партии – это около 300 единиц", — сказал Буданов и продолжил, — "Они заказали около 1700 всех типов дронов, сейчас вторая партия ушла. Вы же должны понять, они заказали 1700 штук, но их еще надо изготовить".

Буданов подчеркнул, что ПВО успешно уничтожает дроны — сбиты 70% БПЛА.

Применение дронов Россией

Российские войска активно используют дроны-камикадзе иранского производства для атак по мирным городам Украины, разрушая критически важную инфраструктуру, дома мирных людей, убивая граждан.

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, за последние две недели украинским военным удалось сбить 85% иранских дронов "Shahed-136", запущенных РФ.

The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщает, что силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе. Инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

Между тем Европейский Союз 20 октября в рекордные сроки утвердил санкции против Ирана за поставку Российской Федерации дронов-камикадзе.

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