Террор мирного населения: Портников объяснил тактику Путина в войне против Украины

Диктатор Путин / © Associated Press

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Террором и ударами по мирному населению Россия пытается заставить Украину капитулировать и согласиться с условиями Кремля.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

«Я уже не раз говорил, что Путин пытается решить вопрос Украины чеченским путем. В частности, запугиванием и террором против гражданского населения. Это абсолютно правильный подход, если ты хочешь решать вопросы по чеченскому пути», — заявил он.

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Портников отметил, что Путин открыто говорит о завершении войны по дипломатическому пути, предусматривающему капитуляцию Украины.

«Путин говорит о том, чем быстрее Украина капитулирует, тем лучше будет всем. Вот вам вся логика его мыслей. А что нужно, чтобы украинцы поняли необходимость капитуляции? Постоянный террор против мирного населения, чтобы граждане начали обвинять собственную власть в том, что они не привлекают необходимые дипломатические усилия для завершения войны», — пояснил журналист.

По его словам, Россия делает главную ставку именно на психологическое истощение украинцев из-за непрерывных атак.

«В 2019 году такой вариант был достаточно эффективным. Почему нельзя повторить на фоне постоянных ударов по гражданскому населению? То есть, люди должны осознавать, что когда они ложатся спать, то могут не проснуться утром. Единственный шанс проснуться утром, чтобы твоя семья была жива — это согласиться с условиями России: уничтожить армию, признать оккупированные территории за Россией, согласиться на русский язык, церковь», — отметил Портников.

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«Лучше же говорить по-русски, отнюдь, не так ли? Вот то, что Путин пытается объяснить Украине — ваше место в мирной России. В этом сегодня весь этот террор и атаки против гражданского населения», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Сергей Братчук заявил, что Россия заранее выбирает цели, это никакой не ответ на действия Украины на их территории.

Мы ранее информировали, что заместитель командира «Азова» Святослав «Калина» Паламарь заявил, что Украина сегодня — это полигон для мира.