Террор приграничных территорий: в Сумской области за сутки зафиксировано 12 "прилетов" вражеских снарядов

Враг продолжает терроризировать приграничные территории. Так, в Сумской области за сутки зафиксировано три обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов.

Об этом сообщили в офисе президента.

Обстрелялись Эсманская территориальная община Шосткинского района. Повреждена инфраструктура.

Пострадавших при обстреле нет.

Актуальная ситуация в Сумской области: что известно

Враг почти круглосуточно обстреливает пограничные территории Сумской области. Так, 1 декабря россияне выпустили по приграничной области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская общины.

В Белопольском обществе россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 "прилетов") городскую больницу. Погиб 15-летний молодой человек. Повреждены помещения больницы.

22 ноября россияне выпустили около 100 снарядов по Сумской области, в результате чего произошло много разрушений и поврежден ЛЭП.

7 ноября кафиры обстреляли приграничье Сумщины из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".

Читайте также: