Террор продолжается: оккупанты на Харьковщине не дают вывезти пациентов из психбольницы, обстреливая их

Во время эвакуации пациентов психбольницы в селе Стрелече, Харьковского района, россияне начали массированный обстрел.

В результате обстрела погибли 4 человека, есть раненые. Удалось эвакуировать только 30 из более 600 пациентов.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население. В селе Стрелече, Харьковского района, медики пытались осуществить эвакуацию пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении — более 600",- пишет глава ОВА.

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Синегубов отметил, что во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены.

"Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем – военные преступники и террористы!", — добавил он.

Напомним, в пограничном селе Стрелече Харьковского района накануне, 17 сентября, оккупанты попали из танка по гражданскому авто. В результате погибли две женщины.

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