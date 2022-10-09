Террор против украинцев свидетельствует, что Россия не хочет переговоров: Зеленский — об обстрелах

Владимир Зеленский подчеркнул, что постоянные обстрелы жилых домов и террор против мирных украинцев свидетельствуют о том, что России не нужны мирные переговоры с Украиной.

Об этом президент Украины сказал 9 октября во время своего традиционного обращения к украинцам.

Президент Украины считает, что Россия не хочет мира, ведь ракетами постоянно обстреливает Украину.

"Хочу сегодня адресовать это мое обращение тем в мире, кто подвергается российским манипуляциям о якобы переговорах. О том, что якобы только переговоры могут завершить эту жестокую российскую террористическую войну. Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь. Запорожье. Один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор", — сказал президент.

Зеленский отметил, что из-за продолжающихся с 3 по 9 октября ракетных ударов по Запорожье известно об уже о гибели не менее 43 человек. Президент добавил, что до этого времени оккупанты обстреливали Харьков и другие города Донбасса.

"Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре Украины, по гражданским людям. Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровни – это одно из самых ужасных международных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу. Я благодарю всех, кто помогает нам противостоять террору. Вечная память всем жертвам российского террора", — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россию нужно признать государством-террористом, поскольку когда в ХХ веке мир не наказал один режим – началась Вторая мировая война.

"Если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это и будет проигрышем – проигрышем свободы, проигрышем человечности и проигрышем демократии. Именно этого так хочет Россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор — от ракетных ударов до глобальных кризисов, которые спровоцированы государством-террористом. Это уже было в истории. Когда в прошлый раз другому государству-террористу разрешили делать то, чего оно стремилось, потому что сильные мира этого испугались его террора, началась Друга мировая война", – объяснил президент.

Владимир Зеленский призвал мир ограничить экономические контакты с террористами, убивающими невинных людей.

"Нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России — от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция на днях будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле. И нужна принципиальная и достаточная помощь нашим людям, которые являются мишенью для государства-террориста, нужно ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны, именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможен переговорный формат, который может реально приблизить мир", – сказал Зеленский.

Обстрелы Украины: что известно

Российские кафиры в ночь на 9 октября выпустили по Запорожье 12 ракет. Россияне обстреляли жилые дома, пока там спали мирные жители. На месте трагедии обнаружили тела 13 человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров поскорее предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы жертв российских атак по мирным городам было меньше.

Также россияне с дронов сбросили гранату в центр села Сумской области. На месте трагедии погибла 41-летняя сотрудница местного магазина: без матери остались трое детей.

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