Террор стал фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится к заседанию Европейского совета, которое состоится 30-31 мая.

Глава страны рассказал, с какими вопросами будет обращаться к участникам.

Об этом говорится в новом видеообращении 28 мая.

"Говорить о терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше? Только вместе – все европейцы – мы сможем остановить такую политику такого государства", – отметил Зеленский.

Также президент добавил, что в обращении к Европейскому совету уделит необходимое внимание тому, какой уже достигнут прогресс в развитии Украины и какой уже может быть достигнут прогресс в ближайшее время.

Кроме того, Владимир Зеленский на следующей неделе продолжит обращаться в парламенты европейских стран.

"Будет и много другой международной активности, направленной на усиление нашего государства и совместного давления всего свободного мира на Россию", – добавил он.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

Напомним, Зеленский назвал ключевые направления борьбы на фронте. Президент отметил, что ситуация очень сложная.

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