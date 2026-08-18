Террор "Цирконами": почему Россия стала чаще применять гиперзвуковые ракеты

Россия вслепую бьет по Украине ракетами «Циркон» после потери спутниковых данных / © Associated Press

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Усиление ударов российскими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" по гражданским объектам связано с потерей российским военным командованием точных спутниковых данных. Создание препятствий для российских центров космической связи лишило агрессора возможности качественно наводить вооружение, что заставило его перейти к тактике площадной авиалихорадки и террора.

Об этом рассказал военный 413 полка "Рейд", эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.

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Последствия атак на космическую связь РФ

Удары украинских сил по российским центрам космической связи, совершенные летом, нанесли существенный ущерб системе получения вражеской армией оперативной разведывательной информации. За неимением точных координационных данных о потенциальных целях российские военные потеряли возможность эффективно применять высокоточное оружие по его первоначальному назначению.

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По словам аналитиков, именно дефицит разведывательных сведений по орбите заставил военное руководство РФ изменить подход к выбору вооружения и целей. Постоянные проблемы со спутниковой связью заставляют окупантов переходить к хаотическим ударам по гражданской инфраструктуре.

«Допускаю, что это могла быть одна из причин, по которой россияне могли перейти к такому вот площадному террору, когда начали «Цирконами» лупить по жилым домам», — подчеркнул эксперт.

Особенности ракеты «Циркон»

Для эффективного наведения ракет типа Циркон россиянам критически необходима постоянная трансляция и обновление спутниковых данных. Без должной навигационной поддержки из космоса применение таких сложных технологических комплексов теряет свою высокую точность.

Ракета 3М22 «Циркон» первоначально создавалась российским оборонно-промышленным комплексом как противокорабельное оружие, однако впоследствии модифицирована для поражения наземных целей. Несмотря на заявленные Кремлем характеристики скорости в девять Махов и дальности до 1000 километров, реальные возможности этого вооружения во время обстрелов украинских городов остаются предметом острых дискуссий среди специалистов.

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Напомним, Путин проговорился о слабом месте хваленой российской ракеты «Циркон» . Российский диктатор признал, что разрекламированная Кремлем ракета до сих пор испытывает проблемы с точностью.

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