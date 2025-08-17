"Террора будет еще больше": Берлинская о том, когда РФ покажет свое "миротворчество"

Мария Берлинская / © скриншот с видео

Все эти дни, пока продолжалась подготовка к переговорам на Аляске, и сами переговоры между Путиным и Трампом, россияне накапливали ракеты и «Шахеды». Поэтому в ближайшее время они покажут свое миротворчество на практике.

Такое мнение высказала руководительница Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

«Путин понимает только силу. Путин на Аляске никакой силы не ощутил. Поэтому террора будет еще больше. Значительно больше», — пишет волонтер.

Берлинская подчеркнула, что единственная гарантия безопасности для Украины — сильная украинская армия.

«Пожалуйста, ходите в укрытие и всегда имейте с собой турникеты. И каждый день поддерживайте свою армию. Наши люди в армии. Это самое важное, что у нас есть», — подытожила она.

Напомним, что сегодня, 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. В Сумах предварительно — без жертв, а в Харькове ранения получили 13-летняя девочка и 21-летняя женщина.

Также в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень, еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.