"Террора будет еще больше": Берлинская о том, когда РФ покажет свое "миротворчество"
Мария Берлинская предупредила украинцев об угрозе массированного удара, ведь у РФ была пауза для накопления ракет и «Шахедов»
Все эти дни, пока продолжалась подготовка к переговорам на Аляске, и сами переговоры между Путиным и Трампом, россияне накапливали ракеты и «Шахеды». Поэтому в ближайшее время они покажут свое миротворчество на практике.
Такое мнение высказала руководительница Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.
«Путин понимает только силу. Путин на Аляске никакой силы не ощутил. Поэтому террора будет еще больше. Значительно больше», — пишет волонтер.
Берлинская подчеркнула, что единственная гарантия безопасности для Украины — сильная украинская армия.
«Пожалуйста, ходите в укрытие и всегда имейте с собой турникеты. И каждый день поддерживайте свою армию. Наши люди в армии. Это самое важное, что у нас есть», — подытожила она.
Напомним, что сегодня, 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. В Сумах предварительно — без жертв, а в Харькове ранения получили 13-летняя девочка и 21-летняя женщина.
Также в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень, еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.