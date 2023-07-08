Террорист Гиркин по возвращении командиров защитников "Азовстали" разволновался за судьбу Путина

Террорист Игорь Гиркин после того, как из Турции вернулись командиры защитников "Азовстали", разволновался из-за судьбы Путина. Он заявил, что диктатора могут "этапировать в Гаагу".

Об этом террорист написал на своем телеграмм-канале.

Гиркин после того, как в Украину вернулись командиры защитников "Азовстали", заявил, что он бы на месте диктатора Путина не рисковал принимать приглашение Реджепа Таипа Эрдогана в Турцию. Российский террорист считает, что так Путина могут выманить и отправить в Гаагу.

"На месте Владимира Владимировича я не рисковал бы принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции. Поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут известить о предстоящем этапировании в Гаагу", — заявил террорист Гиркин.

Гиркин о будущем Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции. Вечером украинский лидер и легендарные защитники Украины прибыли во Львов.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Окружной суд Гааги признал Гиркина и еще нескольких террористов виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17. Террорист приговорен к пожизненному лишению свободы.

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