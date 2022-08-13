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Террорист Гиркин предложил перекрасить Кремль в желто-синий цвет

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Террорист Гиркин предложил перекрасить Кремль в желто-синий цвет

Фото: Associated Press

Террорист Гиркин-Стрелков сетует, что российская армия в Украине терпит провал.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, заявил о "провале российской военной стратегии в Украине".

Об этом преступник написал в соцсетях.

"Уже ясно, что "третий эффективный" этап (войны в Украине. – Ред.) оказался ещё более неуспешным, чем "второй конкретный", – отметил террорист.

Гиркин считает, что РФ не удастся захватить всю территорию Донецкой области, ни даже захватить Славянск  к 11 сентября, когда оккупанты запланировали проведение так называемого "референдума" о присоединении захваченных территорий к РФ.

"Вопрос вскоре встанет так: "как имеющимися силами удержать уже занятое". Провал российской военной стратегии в Украине – "на лицо". В данной связи у меня есть три предложения:

1) расстрелять все политбюро;

2) перекрасить Кремль в "жовто –блакитный" цвет;

3) начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда", – написал террорист.

Ранее расследователь Bellingcat рассказала о том, почему Гиркина не наказали за критику войны.

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