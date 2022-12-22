Террорист Гиркин предсказал, как закончится война России против Украины, и пригрозил "всех сдать"

Гиркин заявил, что не позволит причастным к поражению в войне отсидеться в Израиле.
Террорист Игорь Гиркин дал новый прогноз по поводу того, как закончится война России против Украины. Он считает, что государство-оккупант проиграет.
Об этом он сказал в своих социальных сетях.
Российский террорист заявил, что, мол, "если российские генералы будут сражаться так, как это было 10 месяцев, то Россия проиграет в войне". В то же время он решил пригрозить тем, кто хочет "отсидеться на озере Комо".
"Если наши генералы будут воевать так, как они воевали 10 месяцев, у нас есть все шансы проиграть эту войну. Если вы все еще рассчитываете отсидеться где-то на озере Комо, где у вас конфисковали виллы, или в Израиле, то у меня так не получится. Я бы сделал все, чтобы вы не успели туда сбежать, если бы у меня была такая возможность. Это единственное, чего вы добились своими выступлениями, с чем я вас поздравляю", — заявил Гиркин.
Кто такой террорист Игорь Гиркин-Стрелков
Террорист Гиркин в 2014 году активно участвовал в сепаратистском движении на Донбассе. Российские боевики под его командованием захватывали города Донбасса и убивали там украинцев, которые не соглашались на оккупацию. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, повлекших за собой падение самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
В 2022 году Гиркин снова появился в информационном пространстве. Он часто критикует российское Минобороны и призвал объявить в РФ мобилизацию, чтобы "уничтожить Украину". Из-за постоянных жалоб Гиркин в Украине стал мемом. В последнее время террорист критикует даже диктатора Путина и пропагандиста Соловьева, которого вызвал на дебаты.
Впоследствии стало известно, что Гиркин попросился на фронт, тогда украинская разведка объявила вознаграждение за взятие террориста в плен. В декабре 2022 года террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что его выгнали с фронта и не взяли на войну, поэтому он вынужден вернуться в Москву.
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