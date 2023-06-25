Террорист Гиркин призвал Путина уйти в отставку из-за ряда пораженного на фронте

Российский террорист группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) призвал диктатора Владимира Путина уйти в отставку.

С соответствующим заявлением он выступил на конференции "Клуба разгневанных патриотов".

Гиркин убежден, что глава Кремля не берет на себя ответственность за ряд крупных поражений на фронте.

"Иначе законная власть РФ будет деморализована, все чиновники будут избегать обязательств за боевые действия, как в Украине, так и на территории России, где нередко происходят диверсии", — сказал он.

Кроме того, на так называемой конференции обсудили вчерашний мятеж ПИК "Вагнер" и осудили действия наемников, которые по приказу Евгения Пригожина двинулись в Москву.

"Если действующий президент не готов взять на себя ответственность за перевод страны на военные рельсы, то ему просто необходимо передать — отмечу только законным путем — власть тому, кто способен заняться этой тяжелой работой", — сказал Гиркин.

Добавим, что Кремль не выдержал вчерашнего испытания, которое организовал главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Попытки мятежа свидетельствуют о том, что изменения в руководстве страны-агрессора РФ неизбежны.