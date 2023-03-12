Террорист Гиркин призывает посадить другого военного преступника – Пригожина

Военные преступники РФ продолжают ругаться: Пригожин мечтает о политике, а Гиркин призывает его посадить.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен сидеть в тюрьме.

Об этом Гиркин написал в соцсетях.

"Если "по справедливости", то Пригожин должен как минимум "сидеть" (а вообще-то по нем военный трибунал плачет). Но я ни разу не удивлён, что сам "Повар" и стоящие за ним люди путают справедливость с "понятиями". Ибо "рождённый ползать – летать не может", – заявил Гиркин-Стрелков.

Так он отреагировал на политические амбиции Пригожина. Ранее владелец ЧВК "Вагнер" заявлял о "переходе на новую стадию".

"Артемовск (Бахмут) мы возьмем. После этого мы начнем потихонечку перезагружаться. Дальше мы перейдем в новую стадию – начнем набирать людей в различных регионах. ЧВК "Вагнер" должна превратиться в "армию с идеологией", – говорил "повар Путина".

Ранее террорист Игорь Гиркин заявил, что зимнее наступление РФ провалилось.

Также Гиркин "набросился" на Путина и обвинил его в деменции. Кроме того, он предсказал, как закончится война России против Украины, и пригрозил "всех сдать"

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