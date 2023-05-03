"Террористический акт": в России из-за взрыва в Кремле открыли уголовное производство

В России открыли уголовное производство по факту взрыва в Кремле.

В России из-за взрыва в Кремле открыли уголовное производство.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Как отмечается, дело в РФ было открыто по статье о террористическом акте.

"В заявлении ведомства говорится, что поводом стала попытка "киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", — пишет телеграм-канал.

Напомним, страна-агрессор, вероятнее всего, будет пытаться атаковать центры принятия решений в Украине.

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