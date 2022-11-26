Террористический обстрел Херсона: 70-летняя пенсионерка погибла в очереди в супермаркет

После обстрелов российских террористических войск за медицинской помощью в Херсоне обратилось восемь местных жителей.

В Херсоне во время вражеских обстрелов снаряд попал в очередь возле супермаркета. Погибла 70-летняя женщина, ранение получил 19-летний молодой человек. Его доставили в областную больницу.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию областного территориального центра медицины катастроф.

В результате вражеского обстрела Шуменского микрорайона города были ранены еще три человека. Они находились в легковом автомобиле. 39-летняя женщина с ранениями попала в больницу, 37-летней женщине и 49-летнему мужчине помощь была оказана на месте.

Кроме того, после взрыва российского снаряда на предприятии, расположенном в микрорайоне Остров, были ранены два человека. Резанные раны головы получил находившийся в помещении охранник, где взрывной волной выбило стекло. Ранение плеча получила также его знакомая, пришедшая навестить мужчину. Обоим была оказана помощь на месте.

В общей сложности 25 ноября за медицинской помощью в Херсоне обратилось восемь местных жителей.

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

Напомним, российские войска за прошедшие сутки, 25 ноября, 39 раз обстреливали Херсонскую область. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.

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