Террористический обстрел: в Воздушных силах рассказали, какое оружие применила Россия

Российские оккупанты продолжают террор против мирных граждан Украины, атакуя объекты критической инфраструктуры всеми возможными средствами.

В четверг, 29 декабря, российские террористические войска совершили очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Защитники неба над Украиной уточнили, что 11 баражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" были уничтожены еще ночью средствами ПВО на восточном направлении.

Около 7 часов утра враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Они были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря.

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Также враг использовал для атаки крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море.

Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

Всего, по предварительным данным, оккупационные войска применили 69 ракет.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

Напомним, во время массированного удара по Украине взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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