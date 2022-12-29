Террористический обстрел: в Воздушных силах рассказали, какое оружие применила Россия

Российские оккупанты продолжают террор против мирных граждан Украины, атакуя объекты критической инфраструктуры всеми возможными средствами.
В четверг, 29 декабря, российские террористические войска совершили очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Защитники неба над Украиной уточнили, что 11 баражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" были уничтожены еще ночью средствами ПВО на восточном направлении.
Около 7 часов утра враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Они были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря.
Также враг использовал для атаки крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море.
Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.
Всего, по предварительным данным, оккупационные войска применили 69 ракет.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.
Напомним, во время массированного удара по Украине взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.
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