"Террористическое государство демилитаризируется "по плану": Резников опубликовал видео сбивания российской ракеты

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что украинские военные будут продолжать демилитаризировать Российскую Федерацию.

Об этом он написал в твиттере и опубликовал видео сбивания вражеской ракеты, атаковавшей Украину во время одного из массированных обстрелов.

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты в нашем небе. Мы будем использовать все: от старых ПЗРК до современных систем "Патриот". Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется "по плану", — говорится в его сообщении.

Судя по кадрам, видео снято раньше. На нем видно, как военный среди поля успешно сбивает с переносного зенитно-ракетного комплекса российскую ракету. Где именно снятые кадры – неизвестно.

Будут стрелять вниз, есть стрельба вниз и будет двигаться вниз по алфавиту, мошки, планы и helicopters в наших skies.

Мы будем использовать все: от stars MANPADS к современным системам Patriot.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

Атака на Киев в ночь на 30 декабря

В ночь на 30 декабря российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. По информации от сил противовоздушной обороны, семь вражеских дронов-камикадзе шли на Киев. Два сбили на подлете в столицу, еще пять – над Киевом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Офисе президента Украины показали последствия атаки иранских беспилотников на Киев. В ОП проинформировали, что вражеский беспилотник "Shahed" попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали.

История о двух семьях из Киевщины, переживших оккупацию, но не потерявших веру в чудо

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