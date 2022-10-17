Террористов нужно обезвреживать: Зеленский объяснил, почему Россия обстреливает мирные города

Россия использует террор, чтобы давить на Европу и Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия обстреливает мирные города. Это происходит потому, что агрессор не имеет шансов на поле битвы.
Об этом Зеленский сказал 17 октября во время обращения к украинцам.
"У России нет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения. Для чего ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково эффективно, и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего иного, как думать о мире", — сказал президент.
Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, зенитчиков, других воинов, которые задействованы в противодействии российским атакам.
"Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон – это спасенные жизни. Спасибо также и всем, кто привлечен к ликвидации последствий ударов террористов: нашим спасателям, полицейским, врачам, энергетикам, коммунальщикам, руководителям местного самоуправления, чиновникам и представителям бизнеса, кто помогает", – подчеркнул президент.
Обстрелы Украины 17 октября
Российские оккупанты утром, 17 октября, иранскими дронами-камикадзе обстреляли жилой дом в центре Киева. После этого помещение обрушилось. На месте трагедии погибли четыре человека. Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры. Дом полностью разрушен.
Также оккупанты ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.
17 октября террористы РФ ракетами обстреляли Винницкую область. Они попали по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.
В МИД Украины призвали Иран прекратить поставлять России оружие в войне против Украины и пригрозили ответственностью за соучастие в агрессии.
Читайте также:
- Просто сейчас происходит новая атака дронами: Зеленский рассказал, как ВСУ борются с беспилотниками
- Зеленский отреагировал на утренний удар дронами по Киеву: террор должен проиграть и проиграет
- Зеленский показал последствия атаки Киева дронами-камикадзе: видео с места попадания в дом