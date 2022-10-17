Террористов нужно обезвреживать: Зеленский объяснил, почему Россия обстреливает мирные города

Россия использует террор, чтобы давить на Европу и Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия обстреливает мирные города. Это происходит потому, что агрессор не имеет шансов на поле битвы.

Об этом Зеленский сказал 17 октября во время обращения к украинцам.

"У России нет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения. Для чего ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково эффективно, и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего иного, как думать о мире", — сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, зенитчиков, других воинов, которые задействованы в противодействии российским атакам.

"Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон – это спасенные жизни. Спасибо также и всем, кто привлечен к ликвидации последствий ударов террористов: нашим спасателям, полицейским, врачам, энергетикам, коммунальщикам, руководителям местного самоуправления, чиновникам и представителям бизнеса, кто помогает", – подчеркнул президент.

Обстрелы Украины 17 октября

Российские оккупанты утром, 17 октября, иранскими дронами-камикадзе обстреляли жилой дом в центре Киева. После этого помещение обрушилось. На месте трагедии погибли четыре человека. Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры. Дом полностью разрушен.

Также оккупанты ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.

17 октября террористы РФ ракетами обстреляли Винницкую область. Они попали по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.

В МИД Украины призвали Иран прекратить поставлять России оружие в войне против Украины и пригрозили ответственностью за соучастие в агрессии.

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