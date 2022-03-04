Террористы РФ обстреляли Запорожскую АЭС: обнародованы показатели радиационного фона

Специалисты постоянно мониторят радиационный фон.

Радиационный фон в Запорожье, где российские террористы в ночь на 4 марта атаковали АЭС, по состоянию на 11:00 находится в пределах нормы.

Об этом информируют в ОГА.

Сейчас гамма-фон в Запорожье составляет 11,4 мкР/час.

"Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава сейчас постоянно проводят измерения показателей радиационного фона. По состоянию на 11:00 радиационный фон является не превышающим допустимые нормы", — сказано в сообщении.