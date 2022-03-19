Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, как воды в рот набрала – Данилов

Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, как воды в рот набрала – Данилов

Он призвал организацию прислать своих представителей на украинские атомные электростанции.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал представителей МАГАТЭ прибыть на захваченные российскими военными Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых норм.

Об этом Данилов сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Россия – это страна-террорист, это уже доказано. Но она сейчас еще и страна-ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна была бы вмешаться в эту ситуацию", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, как воды в рот набрала. Где ее представители на этой станции? Они должны были уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях", — заявил Данилов.

"У меня большая просьба ко всем представителям МАГАТЭ – пришлите, пожалуйста, на Чернобыльскую станцию своих представителей, на Запорожскую станцию своих представителей, чтобы вы убедились, что там происходит по нормам и нормативам, как на ядерных объектах. Но им, пожалуй, страшно это делать. Но это на самом деле очень и очень грустно", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, что российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции работает, но вынужден согласовывать свои действия с оккупантами. Российские оккупанты также захватили ЧАЭС.