Терроризировал мирных жителей: в Херсоне ДБР задержала предателя, работавшего на оккупантов

Уже во время обысков у мужчины нашли наличными более полумиллиона гривен.

Украинские правоохранители задержали предателя из Херсона, участвовавшего в репрессиях оккупантов против украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, в июле прошлого года оккупационная администрация назначила военнослужащего "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной "Северной исправительной колонии №90". Муж помогал российским оккупантам незаконно удерживать херсонцев и давить на них.

"После освобождения Херсона коллаборант пытался скрываться, однако был задержан работниками ДБР во взаимодействии с СБУ. Во время обыска по месту его жительства изъят мобильный телефон, которым он пользовался для связи с оккупантами, 626 тысяч гривен и 5 тысяч долларов наличными. Фигурант сообщен о подозрении", — рассказали в ДБР.

Напомним, что оккупанты обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами.

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