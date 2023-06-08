Терроризировал жителей Харьковщины и грабил дома в Каховке: как наказали боевика "ДНР"

Мужчина добровольно вступил в ряды боевиков и совершал преступления против украинцев.

Террорист так называемой "ДНР" грабил дома в Каховке и совершал преступления против мирных жителей Харьковщины. За это он проведет в тюрьме 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, боевиком оказался житель Донецка, который в начале полномасштабного вторжения инициативно вступил в ряды 9 полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ.

Там он занимал должность старшего стрелка вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте.

“Вместе с российскими войсками он активно участвовал в захваченных Каховках и разграблении местных жилищ в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления. Таким образом рашисты "выносили" из жилищ граждан все — от бытовой техники до денег и других ценных вещей. Злоумышленник попал в плен украинских защитников в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении”, — рассказали в СБУ.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Харьковской области приговорили к 15 годам предателя Украины. Мужчина поднял над Волчанском Харьковской области русский флаг.

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