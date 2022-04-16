Террором и жестокостью российские оккупанты надеются установить контроль на юге и востоке Украины — Зеленский

Украинский президент считает, что Россия уже проиграла войну за Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные на оккупированных территориях надеются террором в отношении мирных жителей установить контроль. И объяснил, почему им это не удастся.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

По словам президента, на юге и востоке Украины ситуация очень сложная и далека от того, чтобы говорить о скором восстановлении этих территорий.

"В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей нашего государства. Разыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами”, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что оккупанты считают, что силовыми методами им удастся установить контроль над территорией.

"Они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает – и никогда не будет воспринимать – весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее уже не воспринимают”, — подчеркнул он.

По словам украинского президента, жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, "лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с этим государством".

“Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это обязательно”, – заверил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Напомним, в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения, чтобы "почистить неблагонадежных"".

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