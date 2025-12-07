Теряет ли Украина Мирноград: в ВСУ сделали заявление

Мирноград / © Associated Press

Окружения Мирнограда Донецкой области нет, но россияне пытаются зайти в город.

Об этом сказал в эфире телемарафона Роман Писаренко, глава отделения коммуникаций 79-й отдельной дисантно-штурмовой Таврической бригады.

«Враг очень хочет попасть в город и сделать оцепление, но у них ничего не получается. В Мирнограде большую роль взяли на себя средства артиллерии, а также операторы БпЛА работают по противнику. Если кто-то из окупантов доходит до переднего края, то в бой вступают десантники, которые на переднем крае и не дают зайти в город», — уточнил он.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на находящегося в городе неназванного солдата ВСУ сообщило, что окруженными рискуют остаться около 1000 украинских военнослужащих из Мирноградского гарнизона.

«Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или обеспечивайте поставки! Если нет, защитники города останутся там навсегда», — сказал изданию боец.

Группа войск «Восток», отвечающая за оборону агломерации, сообщила 3 декабря, что в Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских солдат на подходе к городу.

«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым», — написали в ведомстве.

О том, что Мирноград сейчас как никогда близок к окружению, заявили также аналитики DeepState.