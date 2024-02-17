"Теряет шестой город подряд по одной и той же схеме": Арестович – про поражения Сырского на фронте

Новый главнокомандующий Александр Сырский в свое время провел очень успешные операции: Киевскую и Харьковскую. Но в то же время на востоке он теряет шестой город подряд по одной и той же схеме.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович в интервью казахстанскому бизнесмену, издателю Forbes Kazakhstan Арманжану Байтасову.

"Сырский – это тот генерал, который действительно провел Киевскую операцию успешно, действительно провел Харьковскую наступательную очень успешно. Но он же теряет шестой город подряд на востоке по одной и той же схеме, (когда) он командовал на востоке. Сырский потерял Попасную, Соледар, Лисичанск, Бахмут и Северодонецк и вот сейчас теряет Авдеевку. Поэтому у него на две удачные операции – шесть крупных потерь", – сказал эксперт.

Арестович отметил, что знает Сырского лично, и добавил, что у того есть одно большое достоинство для политиков, и объяснил какое.

"Сырский, я его знаю лично, у него есть большое достоинство для политиков. Заключается оно в том, что он не будет спорить, он будет выполнять ту стратегию, которая будет сказана", – заключил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины. Уволил 8 февраля 2024 года с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил новым главкомом Александра Сырского. Произошли также большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

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