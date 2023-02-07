Теряют батальон личного состава каждый день: генерал запаса СБУ оценил планы РФ захватить весь Донбасс до марта

Оккупанты пытаются повторить ту тактику, которая была применена в Соледаре – штурмовыми группами вытеснить наши войска.

Российские оккупанты не смогут выполнить приказ Путина и полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта.

Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, передает FREEДОМ.

По его информации, противник испытывает проблемы с бронетехникой. Для захвата Донбасса россияне пытаются повторить ту тактику, которая была применена в Соледаре – штурмовыми группами вытеснить наши войска с тех позиций, на которых они стоят.

"Точечные успехи у них возможны, но на самом деле наши были готовы к изменению тактики противника. Поэтому сейчас главное не паниковать, очень четко отрабатывать то, что поставлено командованием. И я думаю, что у противника ничего не получится", — говорит Ягун.

По словам эксперта, россияне теряют до батальона личного состава каждый день.

"Это лишь безвозвратные потери, а есть еще раненые, еще тяжело раненые, есть еще заболевшие. То есть это все можно умножить на три. И это ежедневно надо закрывать по всей линии фронта", — подытожил генерал запаса СБУ.

Напомним, в ГУР заявили, что Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление России и подчеркнул, что у украинцев нет иного выбора, кроме как выстоять и победить.

ТСН.ua собрал ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления.

Читайте также: