Тетради с Путиным и комиксы об убийцах: как детей в Мариуполе травят российской пропагандой (фото)

Детям в захваченном Мариуполе рассказывают о "героях СВО", которые на самом деле являются убийцами украинцев, и заставляют учить гимн РФ.

Украинские дети во временно оккупированном Мариуполе активно пытаются отравить низкопробной российской пропагандой перед новым учебным годом.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что в захваченном городе идет подготовка к учебному году, и ключевое для захватчиков — идеологическая составляющая.

"Новую школу они расписали цитатами путина, а детям начали вручать пропагандистские дневники, тетради и комиксы", — говорят в законном горсовете Мариуполя.

В частности, украинским школьникам раздали дневники с панорамой Москвы, гербом РФ, текстом гимна государства-террористки и надписью – "быть с Россией – быть человеком". К этому пропагандисты добавили своеобразный комикс о так называемых российских "героях", которые на самом деле являются убийцами. А тетради раздали с "героями СВО" и "операцией в Сирии".

Российская пропаганда в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Российская пропаганда для детей в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Российская пропаганда для детей в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Российская пропаганда для детей в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Российская пропаганда для детей в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Напомним, в школе, открытой в оккупированном городе Мариуполе Донецкой области, на стенах появились цитаты президента государства-агрессора Владимира Путина.

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