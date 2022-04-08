Тезис "россияне и украинцы - один народ" не поддерживает 91% украинцев, но многие верят в восстановление "дружбы"

Тезис "россияне и украинцы - один народ" не поддерживает 91% украинцев, но многие верят в восстановление "дружбы"

Опубликован свежий опрос украинцев.

Абсолютное большинство украинцев, а именно 91%, не поддерживают тезис, что "россияне и украинцы – это один народ". Однако 46% не верят в то, что восстановление дружеских отношений в перспективе невозможно.

Об этом свидетельствует общенациональный опрос украинцев социологической группы "Рейтинг".

Стоит отметить, что за последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно — с 42% до 64%.

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При этом 22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет, – около 10%.

Даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

Аудитория опрошенных — население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что любое временное перемирие с Россией – это путь к дальнейшей эскалации, поэтому об этом даже не может быть речи.

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