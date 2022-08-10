Тезисы об "асвобадителях" и призывы к изменению границ Украины: СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов"

Украинские правоохранители объявили в международный розыск "регионала", подозреваемого в коллаборационной деятельности.
СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов". Он подозревается в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, бывший депутат от "Партии регионов" в июне этого года был обвинен в коллаборационизме. Мужчина призывал к войне в эфирах прокремлевских СМИ, публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителях".
“В настоящее время завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ. Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства. В связи с объявлением в международный розыск теперь это лицо не въездное в цивилизованные страны”, — отметили в пресс-службе СБУ.
Напомним, что в МИД рассказали, сколько граждан России подали заявки на получение украинской визы.
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