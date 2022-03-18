The Bank of New York Mellon закрывает бизнес в РФ и приостанавливает покупку российских ценных бумаг

The Bank of New York Mellon закрывает бизнес в РФ и приостанавливает покупку российских ценных бумаг

Введенные санкции приведут к единовременному сокращению дохода примерно на $100 млн.

The Bank of New York Mellon отказался от бизнес-проекта в России и приостановил покупку российских ценных бумаг.

Об этом говорится в заявлении банка.

Там сообщили, что BNY Mellon приостанавливает покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями, а также новый бизнес-проект у РФ.

Введенные санкции приведут к единовременному сокращению дохода примерно на $100 млн. в первом квартале 2022 года, прогнозирует BNY Mellon.

Ранее стало известно, что рынок криптовалюты слишком мал, чтобы стать инструментом обхода российских санкций.

Напомним, что Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину.

Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями. Тем временем россияне круглосуточно стоят в длиннющих очередях к банкоматам.