The Economist сделал анализ того, что нужно сделать Украине и Западу для победы в войне

Украина и Запад не должны признавать незаконные претензии России на оккупированные территории, а сохранять стремление к воссоединению. Убедительное предотвращение дальнейшего продвижения России на поле боя поможет Украине продемонстрировать бесперспективность новых крупных наступлений противника.

Об этом написало издание The Economist.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом презентовал План победы, который, как ожидается, включает в себя новый призыв к оказанию оружия и финансовой помощи.

Издание пишет, что Украина нуждается в срочном изменении курса из-за усталости международного сообщества, в том числе ультраправых в Германии и Франции, которые считают поддержку Украины напрасным расходом. Есть риск, что Дональд Трамп может стать президентом США и выражает намерения продать Украину Владимиру Путину. Если Зеленский продолжает игнорировать реальность и утверждать, что украинская армия может вернуть все утраченные территории, это может привести к отчуждению сторонников Украины и углублению разделений в обществе.

Издание отмечает, что независимо от того, победит ли Дональд Трамп в ноябре, единственной надеждой на поддержку США и Европы, а также на объединение украинцев есть новый подход. Он должен начинаться с честных заявлений лидеров о том, что означает победа. Сейчас Украина, по оценкам, "нет ни людей, ни оружия", чтобы одолеть Россию. Путин напал на Украину не только ради ее территории, а чтобы остановить ее переход к преуспевающей демократии, ориентированной на Запад. Важным призом в этой войне остаются стремления Украины к демократическим ценностям.

The Economist пишет, что "как бы сильно Зеленский ни хотел изгнать Россию из всей Украины, у него нет для этого ни людей, ни оружия". Президент Украины должен "принять горькую правду". После этого, как отмечает издание, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войне реалистичной, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".

Приглашение Украины в НАТО уже сейчас могло бы стать важным шагом. Если Украина сможет убедительно доказать России, что у нее нет перспектив для дальнейшего продвижения на поле боя, это покажет бесперспективность новых наступательных операций. Даже без официального мирного соглашения, это может стать единственным способом прекратить боевые действия и обеспечить безопасность, от которой зависит процветание и демократия в Украине.

Для этого необходимо увеличить поставки вооружений, о которых просит Зеленский. Украина нуждается в ракетах большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России, а также системы противовоздушной обороны для защиты своей инфраструктуры. Вторым важным шагом является приглашение Украины в НАТО от президента Байдена уже сейчас. Более ясное обещание членства в НАТО поможет Зеленскому переопределить понятие победы, сдержать Россию и предоставить Украине преимущества в военной промышленности.

Разработка нового плана победы потребует усилий как от Зеленского, так и от западных лидеров. Если они продолжат отрицать реальность, это приведет к поражению Украины, что будет иметь еще более трагические последствия.

"Жестчайшее обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу; реальная военная цель сдержит Россию; НАТО выиграет от обновленной военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут отрицать, то приведут к поражению Украины. И это будет гораздо хуже", — написало издание.

Напомним, западные СМИ считают, что Киев может потерять финансовую поддержку США независимо от результатов президентских выборов в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из США без разрешения использования американского оружия для атак на территории РФ и заметил тревожные признаки ослабления своего влияния на Запад.

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