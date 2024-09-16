The Hill: танки Abrams оказались готовы к российским атакам – как украинцы их совершенствуют

Украинцам "на ходу" пришлось усовершенствовать переданные США танки M1 Abrams, считавшиеся одними из лучших в мире.

M1 Abrams американского производства считается одним из лучших в мире танков, однако оказался уязвимым на поле боя в Украине.

Как украинцы усовершенствовали танки Abrams, говорится в статье The Hill.

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По информации издания, бойцы ВСУ усовершенствовали танки с помощью относительно простого метода – стальных каркасов, обернутых вокруг рам боевой техники.

Украинские официальные лица утверждают, что модернизация сработала очень хорошо, защищая не только Abrams, но и другие боевые бронированные машины США, такие как Bradley. Для Abrams стоимостью 10 миллионов долларов за единицу относительно грубое решение помогло сберечь танки на поле боя.

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Сил обороны рассказали журналистам The Hill о том, что "защитные экраны для боевых машин, таких как Abrams и Bradley, необходимы для сохранения не только дорогой техники, но и жизней солдат на поле боя".

"Хотя Abrams считается одним из лучших танков, он не является неуязвимым для таких угроз как противотанковые ракеты и беспилотники. Разработка дополнительных защитных структур является важным шагом для снижения риска поражения от современных угроз, включая беспилотники и взрывчатку", — заявили украинские офицеры.

Напомним, 25 сентября прошлого года президент Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину. По его словам, количество танков Abrams не такое, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

Ранее в США назвали главную уязвимость танков Abrams, передавших Украину.

По мнению британской эксперта, первая партия Abrams кардинально не изменит ситуацию на поле боя, а может не помочь, а создать проблемы для ВСУ.

В Сети появилось видео, как танки Abrams рассекают на передовой в Украине

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