The New York Times попал в скандал / © ТСН.ua

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Американский историк и профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филлипс О’Брайен раскритиковал материал The New York Times из Курской области, назвав его «нефильтрованным публикованием путинских нарративов».

Об этом он написал в своем материале.

О’Брайен провел впечатляющую параллель: «Представьте, что репортеры New York Times провели неделю в составе подразделения войск СС во время вторжения в СССР в 1941 году, а затем сообщили о возможных советских военных преступлениях? Вы можете сказать, что это трудно представить, ну, возможно, нет, ведь несколько часов назад New York Times опубликовала современный эквивалент — о российско-украинской войне».

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Он отметил сомнительные обстоятельства работы репортерши Нанны Гайтман, которая находилась под защитой спецподразделения «Ахмат». «Для тех, кто не знает, спецподразделение „Ахмат“ — это творение Рамзана Кадырова, приспешника Путина и убийцы-силовика, которое руководит Чечней как личной вотчиной. Недавно также сообщалось, что „Ахмат“ имеет в своем составе большое количество бойцов „Вагнера“, а солдат „Ахмата“ украинцы обвиняют в совершении военных преступлений», — добавил О’Брайен.

По словам историка, сам материал The New York Times является преданием путинского взгляда на войну. В нем россияне обвиняют НАТО в развязывании войны, утверждают, что россияне и украинцы являются «братьями», несмотря на ночные обстрелы украинских городов, и предъявляют безосновательные обвинения по поводу возможных военных преступлений со стороны украинцев.

О’Брайен подытожил, что публикация не содержала никакого упоминания о российских военных преступлениях, сосредоточившись исключительно на «возможных украинских». Он напомнил, что «все российское вторжение, а значит и эта война, является военным преступлением согласно уставу ООН — на случай, если у вас были сомнения».

Что известно?

Недавно американское издание The New York Times оказалось в эпицентре скандала после публикации репортажа из Курской области. Особое возмущение вызвал тот факт, что журналистку сопровождали боевики российского спецподразделения «Ахмат». Эта ситуация спровоцировала мгновенную реакцию со стороны МИД Украины, назвавшего выпуск такого материала «самым глупым решением».

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В своей статье автор Нанна Гайтман представила позицию местных жителей и пообщалась с представителями «Ахмата». По ее словам, эти военные боролись за возвращение территории и даже оказывали помощь с эвакуацией в регионе.

Однако, как отмечают критики, в материале нет объяснения причин начала Курской операции, а также не приведена украинская позиция. Это создает однобокое освещение событий, что и вызвало волну возмущения и обвинений в распространении российских нарративов.

Напомним, РФ может прорвать оборону Украины на Донбассе и приблизиться к захвату всей Донецкой области, если захватит Константиновку.