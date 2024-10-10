The Times: Британия может направить войска в Украину – что они будут делать

В Великобритании рассматривают возможность отправки своих войск в Украину с учебной миссией.

Об этом говорится в статье The Times.

Источники издания сообщили, что британское военное командование рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для обучения солдат. Это решило бы некоторые материально-технические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на базы Британии для обучения, и сэкономило бы деньги.

Источник в британском оборонном ведомстве рассказали, что отправка британских войск в Украину вместо того, чтобы проводить учения на военных базах в Британии, будет "дешевле для нас и лучше для них (украинцев – Ред.)".

"Мы могли бы проводить подготовку быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в защищенных местах, так что риск был бы гораздо ниже", – сказал источник.

Украинский военный источник рассказал The Times, что такое решение станет "мощным военно-политическим сигналом" для России. По его словам, такие учения были бы полезны и для самих британских военных, которые будут учиться боевым навыкам у украинских войск и смогут опробовать новейшее оружие.

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году более 100 000 украинских военнослужащих прошли обучение за рубежом, преимущественно в Великобритании, Польше, Франции и Германии. Французский чиновник сообщил, что в настоящее время около 15 000 украинцев прошли подготовку в вооруженных силах Франции в рамках миссии ЕС.

Напомним, весной президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция рассматривала введение войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи. Однако впоследствии "эпопея" с вероятной отправкой французских войск в Украину несколько стихла.

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