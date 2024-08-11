The Times: РФ может готовить масштабную ракетную атаку, чтобы отомстить за Курскую область

В издании утверждают, что власти Украины якобы не исключают, что РФ могут попытаться нанести удар по правительственным зданиям.

Россия может готовить массированную атаку ракетами и беспилотниками в ответ на прорыв ВСУ в Курской области.

Об этом пишет британская газета The Times.

Один из высокопоставленных чиновников в украинском оборонном ведомстве в комментарии изданию на условиях анонимности сообщил, что РФ может предпринять попытки нанести удары по важным целям в столице, включая парламент и другие правительственные здания.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильная и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", – говорит источник издания.

По мнению собеседника The Times, речь идет не о нескольких ракетах.

"Это могут быть сотни с использованием сложного вооружения – крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", – цитирует издание неназванного украинского чиновника.

Напомним, что минувшей ночью своим ракетным ударом россияне убили отца и его 4-летнего сына в Киевской области.

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